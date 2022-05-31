РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Власти Подольска хотят ускорить капремонт дома 6 на ул. Пионерской, в настоящее время там идет ремонт подъездов, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Жариков встретился с инициативными жителями дома 6 на ул. Пионерской. В настоящее время там идет ремонт подъездов, в ходе которого должны поменять окна, оштукатурить и покрасить стены, установить осветительные приборы.

Люди обеспокоены общим состоянием дома, особенно систем канализации и водопровода, инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, центрального отопления.

«По итогам осмотра в плотном сотрудничестве с активистами дома, представителями управляющей организации будем проводить работу по переносу срока капитального ремонта дома на более ранний. Уверен, что совместная работа принесет свои результаты в самые кратчайшие сроки», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

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