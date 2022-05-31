РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Психолог Елена Славянская во вторник проведет в Королеве бесплатный тренинг по эмоциональному интеллекту.

Тренинг по развитию эмоционального интеллекта организован Общественной палатой при поддержке молодежного центра «Космос». Все желающие смогут прийти в павильон «Космос» в Центральном парке. Начало тренинга в 17:00.

На тренинге участники узнают о том, как можно развить свой эмоциональный интеллект, а также на практике оценить свои навыки распознавать чужие эмоции, создавать нужный образ при общении, понять, соответствует ли позиционирование себя тому, как его считывают окружающие, узнать, как усовершенствовать существующие навыки. Интерактивные задания помогут сразу применить полученные знания и выявить собственный вектор развития эмоционального интеллекта.

Елена Славянская является практикующим психологом PSY 2.0. Записаться на тренинг можно по телефону: 8(925)713-07-28.

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