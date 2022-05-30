РИАМО - 30 мая. Пассажиры, которые имеют право на федеральные льготы в Москве и Подмосковье на пригородные поездки, смогут оформить разовые проездные документы в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нововведение начнет действовать с понедельника. Функция доступна для тех пассажиров, которые пользуются мобильными телефонами на системах Android и iOS.

Чтобы оформить бесплатный билет на электрички, нужно скачать на свой телефон версию приложения 7.0.0 для Android 7.0 и 7.3 iOS мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Там выбрать маршрут следования, а затем внести личные данные: ФИО, номер паспорта и СНИЛС. Данные соцкарты не нужны.

Активировать билеты без предоставления места с нулевой стоимостью можно на турникетах и валидаторах, в том числе и с применением технологии NFC (для устройств на Android).

Для предъявления контролеру потребуется взять с собой в поездку паспорт и документы, подтверждающие льготы. Инвалиды I группы и дети-инвалиды также могут оформить бесплатный билет для сопровождающего — для поездки у него с собой должен быть паспорт.

Ранее для льготников Московской области был запущен бесконтактный способ оформления билетов Fast Track. С ее помощью можно пользоваться правом на бесплатный проезд, раз в год активировав социальную карту в кассе ЦППК и затем прикладывая ее к турникету или валидатору.

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