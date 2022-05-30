РИАМО - 30 мая. Сезон велогонок Cyclingrace «Спутник Критериум» для профессиональных спортсменов и любителей стартовал 29 мая на площади Промышленности ВДНХ. Соревновавшиеся в 3 категориях участники разыграли призовой фонд в 300 тыс. рублей, сообщили организаторы мероприятия.

В категории League участвовали сильнейшие профессиональные спортсмены. Лучшим стал чемпион России по велоспорту на шоссе Антон Попов, среди женщин – чемпионка мира по велоспорту среди любителей Марина Летаева, среди мужчин-любителей – Никита Цветков.

«Спутник Критериум» – это очень динамичные гонки по замкнутому кругу с розыгрышем бонусных очков каждые 3 круга. «Критериум» от других гонок отличает зрелищность: высокие скорости, резкие виражи и острая борьба на финише. В этом году мы планируем проведение еще нескольких этапов – 11 июня в Коломенском и в «Лужниках» в августе», – сказал организатор гонки, президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Игорь Струтинский.

4 сентября в Парке Горького пройдет заключительный этап серии.

Отечественный разработчик решений для обеспечения информационной безопасности RuSIEM является генеральным партнером велогонки.

«Мы считаем, что спортивное мероприятие – это отличная площадка, где мы знакомимся и общаемся, закладываем основу будущих партнерских отношений, приятно проводим время с пользой для всех. Движение – это жизнь, спорт – это жизнь, дух товарищеского соревнования – это лучшее, что может быть в выходной весенний день!» – отметил гендиректор RuSIEM Роман Воронин.

Спонсоры гонки разыграли среди собравшихся на ВДНХ и зарегистрировавшихся на сайте зрителей 3 велосипеда. Все участники получили полезные подарочные наборы от партнеров Bionova и Level up. Все гонщики могли в мастерской Канта проверить свои велосипеды, а зарядиться энергией помогли угощения от партнеров RuSIEM и POLEZZNO.

Запись трансляции гонки и анонсы будущих мероприятий – в Telegram-канале Cyclingrace.