РИАМО - 30 мая. Более 80 тыс. человек посетили за май шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Более 80 тыс. человек стали зрителями выходных шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты» в Подмосковье. Такое красочное мероприятие мы провели в 22 городских округах Московской области. В завершающий день шоу – 29 мая – его посетили около 7 тыс. человек», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что красочное представление основано на популярных советских мультфильмах – «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов».

«Шоу «Бременские музыканты» продолжили ледовые представления, организованные в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Мы открыли этот проект в поселке Шаховская и завершили в городе Видное. Шоу было специально поставлено для Подмосковья – со своей режиссурой, декорациями, костюмами», – подчеркнула министр культуры и туризма области Елена Харламова.

Показ шоу стартовал в Подмосковье 1 мая.

Оно уже прошло в Шаховской, Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Дубне, Сергиевом Посаде, Королеве, Мытищах, Ногинске, Балашихе, Лобне и других округах.

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