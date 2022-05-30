РИАМО - 30 мая. В первом квартале 2022 году число ДТП в столице снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшились показатели и по ДТП с участием машин каршеринга, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Лискутов.

С начала года количество дорожных аварий с участием автомобилей каршеринга уменьшилось на 17,4%.

«По такси динамика не такая высокая, но все-равно она носит минусовой характер. <…> Несколько факторов есть, которые влияют на это. С такси основные проблемы какие – это столкновение, превышение скорости», - рассказал Ликсутов в эфире «Авторадио».

Он добавил, что уменьшение числа ДТП также связано с динамикой движения транспорта в столице. Она уменьшилась на 8%.

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