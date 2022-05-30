РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В микрорайонах Силикатная-1 и Силикатная-2 Подольска организуют занятия скандинавской ходьбой, оздоровительной гимнастикой, творчеством, пением и проведут вечера отдыха по губернаторской программе «Активное долголетие», сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Чирикову пришел ответ на запрос к главе округа Дмитрию Жарикову по поводу отсутствия занятий в микрорайонах по проекту губернатора Московской области «Активное долголетие».

В ответе говорится, что для жителей микрорайона Силикатная-1 (Ново-Сырово) с 1 июня на базе МУ СШОР «Пахра» на проспекте Юных Ленинцев, 84В и на стадионе МОУ СОШ №21 на ул. Быковской, 9 планируют организовать занятия по скандинавской ходьбе (физической культуре) по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00.

Для жителей микрорайона Силикатная-2 планируют проводить занятия по скандинавской ходьбе на базе МОУ СОШ №33 на ул. Тепличной, 4 по понедельникам и средам с 15:00 до 16:00. Занятия будет проводить инструктор МУ «СК «Подолье» Иван Аникин.

Также Дворец творчества молодежи на базе структурного подразделения «Молодежный» на ул. Почтовой, 8 с сентября планирует открыть любительское объединение «Клуб «От всей души» по 4 направлениям. В том числе творческую студию с обучением изобразительному искусству и мастер-классами, любительский вокальный ансамбль, оздоровительную гимнастику для пожилых людей и тематические вечера отдыха.

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