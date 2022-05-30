РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В парке имени Виктора Талалихина Подольска прошел 7-й благотворительный забег «Бежим к Победе», на нем собрали 273 тысячи 665 рублей для пятилетней Полины Кузнецовой, сообщает администрация округа.

Заместитель главы администрации городского округа Ольга Шашкова поблагодарила неравнодушных жителей за то, что они пришли на мероприятие, а организаторов — за то, что раз от раза участников становится все больше.

«У тех, кто пришел сюда, чистые сердца, и ваш забег внесет немалую лепту в важное и благородное дело», - сказал Шашкова.

В этом году забег посвятили пятилетней Полине Кузнецовой. Девочке требуется помощь, чтобы она могла услышать мир. Первая операция назначена на 14 сентября, а общая стоимость двух операций составляет 11 миллионов рублей. Общая сумма сумма собранных в этот день средств составила 273 тысячи 665 рублей. Все деньги передали родителям малышки.

Каждому, кто бежал в этот день, вручили дипломы участника забега и подарки от спонсоров.

Организаторами акции выступили администрация городского округа Подольск и общественная организация «Мечты сбываются».

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