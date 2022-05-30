РИАМО - 30 мая. Интернет-портал правозащитного центра «Мемориал», ранее внесенного в список НКО-иноагентов и ликвидированного, был заблокирован Роскомнадзором, сообщает kp.ru.

Доступ к сайту memohrc.org был ограничен в соответствии с требованием генеральной прокуратуры РФ от 28 мая.

В настоящее время на территории России портал недоступен.

Ранее Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». За день до этого, 28 декабря 2021 года, Верховный суд России постановил ликвидировать историко-просветительское общество «Мемориал», также признанное иноагентом.

Организацию обвинили в спекуляции темой репрессий и реабилитации нацистских преступников.

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