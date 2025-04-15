Россиянам объяснили, как связаны альтруизм и счастье

Исследования в области позитивной психологии показывают, что есть связь между альтруизмом и счастьем, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

Как уточнил врач, альтруизм — это бескорыстное желание помогать другим часто в ущерб собственным интересам и потребностям. За ним обычно стоят эмпатия, социальная идентичность, нормы социального поведения, эмоциональное вознаграждение.

«Помощь другим может усиливать чувство принадлежности — альтруистическая деятельность позволяет людям чувствовать себя частью сообщества или группы, что, в свою очередь, повышает уровень счастья», — сказал Хамидуллин.

Он добавил, что акты доброты могут вызывать положительные эмоциональные реакции, как у тех, кто получает помощь, так и у тех, кто ее оказывает. Еще альтруизм помогает повысить самооценку, так как помощь другим укрепляет мнение о себе как о «хорошем» человеке, что положительно влияет на самооценку.

«Однако стоит помнить, что это неуниверсально и не всегда приводит к счастью — в некоторых случаях помощь может быть воспринята как обязательство или бремя, что может вызвать стресс», — предупредил доктор.