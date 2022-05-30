РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Тренеры Федерации самбо Люберец Али Куржев и Алексей Шкоров выиграли две бронзы на соревнованиях по дзюдо в Туле и Москве. Об это сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Тренер окружной Федерации самбо Али Куржев занял третье место в весовой категории до 81 кг на Чемпионате Центрального Федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин, который прошел в эти выходные в Туле. Еще одну бронзу принес в копилку Люберец Алексей Шкоров: он стал третьим на XV Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии», - сказал Ружицкий.

Соревнования посвятили памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга.

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