РИАМО - 30 мая. Глава Лобни Евгений Баришевский рассказал о ходе благоустройства лесопарка, который находится между микрорайонами Катюшки, Москвич и Керамзавод.

Прежде чем приступить к работам по проектированию лесопарка власти округа провели слушания и узнали пожелания жителей. По словам Баришевского, для жителей очень важно, чтобы в лесопарке появились освещенные дорожки, так как там очень оживленное движение. Также рядом есть стадион «Москвич», где много людей с пользой проводят свободное время.

«На сегодняшний момент у нас закончились работы по проектированию, и мы выходим на закупку для того, чтобы приступить к реализации парка. Пока мы находимся на этапе поиска софинансирования на данном направлении», - сказал Баришевский на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он пояснил, что работы планируют начать в июне и завершить в декабре текущего года.

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