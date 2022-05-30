РИАМО - 30 мая. После вмешательства бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева был отменен публичный сервитут в отношении крестьянско-фермерского хозяйства в Раменском округе, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Головнев и его представители отстаивали интересы предпринимателя в суде. В тяжбе между главой хозяйства и администрацией округа наметился прогресс.

Ранее администрация муниципалитета установила публичный сервитут в целях прохода или проезда к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства, в отношении части участка, который принадлежит предпринимателю и используется для с/х производства, в том числе сыра из козьего молока. Из-за установления сервитута использование земли по целевому назначению могло стать фактически невозможным.

Предприниматель обратился к региональному бизнес-омбудсмену. По инициативе Головнева было проведено рабочее совещание с участием представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, администрации Раменского округа, главы крестьянско-фермерского хозяйства. На совещании администрации округа предложили в досудебном порядке рассмотреть отмену постановления об установлении публичного сервитута. Однако консенсуса достичь не удалось, бизнесмен обратился в суд.

«Мы подготовили отзыв на исковое заявление главы КФХ, в котором указали, что наложение публичного сервитута не отвечает принципам, установленным пунктом 8 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, о наличии на данной части земельного участка, на которую наложен публичный сервитут, линейных сооружений – газопровода, двух газорегуляторных пунктов и ЛЭП 10КВ», — сказал Головнев.

В итоге суд счел доводы бизнес-омбудсмена, адвоката, Минсельхозпрода региона и «Мособлгаза» обоснованными и признал постановление администрации недействительным. Теперь властям округа нужно подготовить документы по отмене постановления.

Ликвидация барьеров для предпринимателей

«В нынешних экономических условиях мы должны проявлять заботу о каждом предпринимателе, а не чинить на их пути дополнительные препятствия. Обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности – приоритет государства и главы Подмосковья (Андрея Воробьева – ред.). Поэтому подобные ситуации на территории Московской области не должны возникать», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее губернатор отмечал, что нужно совершенствовать отношения между предпринимателями, банками и чиновниками. При этом драйверами тут выступают предприниматели, и для них не должно быть барьеров.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.