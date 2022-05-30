РИАМО - 30 мая. Стали известны результаты предварительного голосования по выдвижению кандидатов от партии «Единая Россия», лидеров голосования можно посмотреть на сайте, сообщает пресс-служба регионального отделения партии ЕР.

Само голосование проходило в течение недели с 23 по 29 мая. Всего проголосовали свыше 102 тыс. жителей Подмосковья, что составляет 10% от числа избирателей на территориях округов, где проходят выборы.

«Предварительное голосование прошло в рамках правового поля. В организационные комитеты не было подано жалоб. Результаты голосования и лидеров Московской области можно смотреть на сайте», – заявил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

По его словам, лидером голосования по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2 стала российская конькобежка, бронзовый призер в командной гонке на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева. Она станет основным кандидатом от партии на довыборы в Мособлдуму.

Победителями предварительного голосования в Советы депутатов городских округов стали как депутаты, уже работающие на территориях, так и новые лица. Окончательные результаты предварительного голосования подведет оргкомитет не позднее 31 мая. Тогда объявят имена победителей, которые представят партию на выборах осенью.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в РФ пройдут избирательные кампании различного уровня.

В ряде муниципалитетов Подмосковья в сентябре состоятся выборы и довыборы в местные советы депутатов, а также в Московскую областную думу. В Люберцах избиратели определят состав 2-го созыва совета депутатов городского округа.

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