Вернулись на Землю: экипаж «Союза МС-26» приземлился в степях Казахстана

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На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит, сообщает RT .

Космонавты были на борту «Союза МС-26», который приземлился в степях Казахстана.

«Роскосмос» сообщал, что утром в воскресенье корабль отстыковался от модуля «Рассвет». Его сведение с орбиты и спуск на планету прошли в штатном режиме.

Этот экипаж МКС работал в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.