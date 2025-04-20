Вернулись на Землю: экипаж «Союза МС-26» приземлился в степях Казахстана
Экипаж «Союза МС-26» приземлился в степях Казахстана
На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит, сообщает RT.
Космонавты были на борту «Союза МС-26», который приземлился в степях Казахстана.
«Роскосмос» сообщал, что утром в воскресенье корабль отстыковался от модуля «Рассвет». Его сведение с орбиты и спуск на планету прошли в штатном режиме.
Этот экипаж МКС работал в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.