Стала известна причина смерти директора группы «На-На» Фроликова

76-летний директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, сообщает SHOT .

19 апреля Фроликову проводили плановую операцию на сердце, но в какой-то момент во время хирургического вмешательства его сердце остановилось. Медики констатировали смерть.

Фроликов проработал в группе «На-На» свыше 50 лет. Близкие рассказали, что он до последнего жил группой, а также ездил на все гастроли.

Как ранее завили в группе, информация о месте и дате прощания с Фроликовым появится в ближайшее время.