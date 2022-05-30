РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Чтобы уменьшить число случаев детского травматизма на дорогах Люберец, госавтоинспекторы по 5 июня проводят профилактическое мероприятие «Ребенок - пассажир, пешеход!», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники ГИБДД проверят водителей на нарушение правил перевозки детей: перевозить ребенка в транспорте надо только в специальных креслах.

Также взрослым рекомендуют не проходить мимо детей, которые нарушают ПДД. Кроме того, жителям рекомендуют носить одежду со световозвращающими элементами.

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