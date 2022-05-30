РИАМО - 30 мая. На этой неделе в Москве и Подмосковье будут идти кратковременные дожди, но при этом температура воздуха заметно повысится, сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Во вторник погода будет облачная, ночью кратковременный дождь. Возможна гроза. То есть в завтрашний день может выпасть значительное количество осадков. Где-то за ночь 5-10 мм и днем приблизительно такое же количество осадков», - сказала Позднякова.

Предстоящая ночь будет теплой – от плюс 11 до плюс 13 градусов. Во вторник днем обещают пасмурную и дождливую погоду, температура воздуха составит плюс 16 - плюс 17 градусов.

«В последующие дни атмосферное давление будет расти. Будет преобладать облачная погода. 1 числа облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь. Ну, и днем тоже будут приниматься кратковременные дожди. Это уже такая типичная летняя погода. То есть дожди будут от небольших до умеренных», - отметила синоптик.

Ночью в среду температура остановится на отметках от плюс 12 до плюс 14 градусов. Днем Московский регион будет находиться в теплом секторе, температура повысится до плюс 22 - плюс 24 градусов.

«Практически такая погода удержится до 3 числа включительно. То есть ночи теплые, но с дождями. Дневная температура на уровне плюс 22 – плюс 24 и тоже будет развиваться кучево-дождевая облачность, будут приниматься кратковременные дожди» - резюмировала специалист.

В субботу существенных осадков не ожидается. Ночью в Москве станет прохладнее – от плюс 10 до плюс 12 градусов. По области - от плюс 7 до плюс 12 градусов. Дневная температура сохранится на уровне от плюс 19 до плюс 24 градусов.

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