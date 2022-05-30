РИАМО - 30 мая. Резидент особой экономической зоны «Кашира», компания «Префабрика АГ», получила разрешение на строительство завода по производству домокомплектов из легкого и тяжелого бетона на участке размером 8,4 га, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Общая площадь здания главного корпуса завода составит более 20 тыс. кв. м. Также возведут административные, технические и складские помещения общей площадью более 7 тыс. кв. м.

«Плановый объем инвестиций в проект компании «Префабрика АГ» превышает 3 млрд рублей. За счет запуска производства резидент ОЭЗ «Кашира» обеспечит работой свыше 300 жителей Подмосковья. Инвестиционные условия, созданные в рамках особой экономической зоны, обеспечат высокий уровень эффективности вложений», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания запустит высокотехнологичное гибкое производство. На предприятии установят более 1 тыс. единиц современного автоматизированного оборудования для производства изделий из тяжелого и легкого бетона на основе гранулированной пеностеклокерамики.

«На нашем предприятии будут производиться домокомплекты по индустриальной технологии, которая позволяет повысить производительность труда, сократить себестоимость и сроки строительства, а также обеспечить стабильно высокое качество продукции. Наши домокомплекты востребованы при строительстве жилья различной этажности, а также объектов социальной инфраструктуры. Завод сможет обеспечить продукцией потребителей в радиусе 300 км», – отметил гендиректор «Префабрика АГ» Александр Горнов.

На стройплощадке уже завершена расчистка участка, построены временные подъездная дорога и сети электроснабжения, установлено ограждение. Ведется подготовка к установке временных зданий бытового городка и штаба строительства.

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