В Домодедове люди сплотились в организации помощи участникам СВО

Жители Домодедова организовали добровольческие организации для оказания помощи участникам СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Добровольческая помощь уже давно стала неотъемлемой частью жизни жителей округа, особенно ярко она проявилась во время пандемии. Два года назад силы неравнодушных жителей объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий. В Домодедово люди сплотились в добровольческие организации, которые выполняют колоссальную работу, помогая нашим бойцам на передовой», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Среди их инициатив — плетение маскировочных сетей и нашлемников, изготовление окопных свечей, сухого душа, сбора гуманитарной помощи и многое другое.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева встретилась с руководителями объединений «Волонтеры Подмосковья», «Крылья ангела» и «Птички ДМД». Они обозначили трудности, с которыми сталкиваются, а также обсудили вопросы улучшения совместной работы.

В Домодедово добровольческой деятельностью занимаются образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, Советы ветеранов, Женсоветы, общественные организации. Присоединиться может любой желающий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.