Фото - © МБУ ДО "СШОР "Олимп" (г. Домодедово)

сегодня в 19:45

Домодедовские пловцы с ограниченными возможностями начали учебный год с побед

В Балашихе прошли соревнования, приуроченные ко Дню города, в которых обучающиеся школы олимпийского резерва «Олимп» показали отличные результаты. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации гродского округа

Победителями стали:

Алина Измесьева — первая проплыла две дистанции (50 м в/с и 100 м — брасс);

Никита Хлыстов — два золота (50 м в/с и 100 м в/с);

София Пухова — две серебряные медали (100 м на спине и 100 м брассом).

Трое пловцов стали сильнейшими на одной дистанции:

Иван Голощапов (100 м на спине);

Кристине Ерканян (100 м в/с);

Юрий Дорошенко (100 м брассом).

Также ребята отлично проявили себя на Дне брасса в подмосковном Королеве: Дарья Гришина выиграла золото на 100 м брассом и серебро на 50 м брассом. Владимир Юртаев стал трижды серебряным призером (50 м брасс, 100 м брасс и эстафета 4×50м брасс).

Тренер ребят — Татьяна Субботина — мастер спорта России по прыжкам в воду. Впереди спортсменов ждет первенство России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.