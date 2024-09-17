Домодедовские пловцы с ограниченными возможностями начали учебный год с побед
Фото - © МБУ ДО "СШОР "Олимп" (г. Домодедово)
В Балашихе прошли соревнования, приуроченные ко Дню города, в которых обучающиеся школы олимпийского резерва «Олимп» показали отличные результаты. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации гродского округа
Победителями стали:
- Алина Измесьева — первая проплыла две дистанции (50 м в/с и 100 м — брасс);
- Никита Хлыстов — два золота (50 м в/с и 100 м в/с);
- София Пухова — две серебряные медали (100 м на спине и 100 м брассом).
Трое пловцов стали сильнейшими на одной дистанции:
- Иван Голощапов (100 м на спине);
- Кристине Ерканян (100 м в/с);
- Юрий Дорошенко (100 м брассом).
Также ребята отлично проявили себя на Дне брасса в подмосковном Королеве: Дарья Гришина выиграла золото на 100 м брассом и серебро на 50 м брассом. Владимир Юртаев стал трижды серебряным призером (50 м брасс, 100 м брасс и эстафета 4×50м брасс).
Тренер ребят — Татьяна Субботина — мастер спорта России по прыжкам в воду. Впереди спортсменов ждет первенство России.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.