МФЦ Подольска вошло в топ-5 лучших среди округов Подмосковья

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В Подольске подвели итоги работы МФЦ за девять месяцев с начала текущего года. МФЦ округа вошло в пятерку лучших среди муниципалитетов с количеством населения свыше 200 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежедневно в офисы приходят более 2 тыс. заявителей. С начала года специалисты приняли свыше 159 000 заявлений, по ним оказано свыше 71 000 услуг.

С января организовали приём обращений на получение сертификатов электронной подписи в Госключе. Недавно в МФЦ начали консультировать заявителей по 20 электронным услугам Правительства Москвы (mos.ru).

Активно работают по внедрению новой услуги по выдаче справок участникам СВО и членам их семей. Услугу будет предоставлять Военно-социальный центр Министерства обороны РФ.

Всего на территории округа документы на предоставление государственных и муниципальных услуг принимают в 4 отделениях и одном территориально обособленном структурном подразделении (ТОСП).

Также для подачи заявлений в электронном виде функционируют 6 рабочих мест в 3 обособленных цифровых МФЦ (ЦМФЦ).

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.