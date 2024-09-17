Глава Домодедово провела оперативное совещание по актуальным темам недели

С сегодняшнего дня в многоквартирных домах и социальных объектах Домодедово начнется пробная подача отопления. Это необходимо для того, чтобы проверить исправность систем теплоснабжения до наступления холодов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

График проведения топок опубликован на сайте городского округа: https://new.domod.ru/novosti/v-domodedovo-nachinayutsya-probnye-topki/.

ПАО «Россети» начинает работы по установке новой питающей станции в деревнях Уварово, Шишкино и селе Юсупово.

Будут проводится земляные работы — подготовка котлована для прокладки кабеля. Почти 300 человек сделали прививки от гриппа, пневмококковой инфекции в минувшую субботу. Также начали вакцинацию от Covid-19. Выявлен новый штамм инфекции. На 50% увеличилось количество заболевших. В Домодедовскую больницу поступила обновлённая вакцина «Спутник Лайт».

Сделать такую прививку могут:

лица старше 18 лет, не переболевшие и не привитые ранее;

лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

Без предварительной записи вакцинация проходит по субботам с 10:00 до 14:00 в домодедовском парке «Елочки» у досугового центра.

В другие дни прививки можно сделать, обратившись к участковому врачу или врачу специалисту. Способы записаться к врачу:

с помощью сервиса «Здоровье»: https://zdorovie.ru/

по телефону 122;

через Telegram-бот @eregistratura_mo_bot

через инфоматы в поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.