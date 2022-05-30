РИАМО - 30 мая. С 1 июня маршрут №36 «Пущино – Прончищево» начнет заезжать в деревню Аладьино городского округа Серпухов. Заезд маршрута организован до 1 октября, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

«По просьбам жителей Серпухова изменили схему движения маршрута «Мострансавто» №36 «Пущино – Прончищево», который будет осуществлять остановку в деревне Аладьино. С 1 июня по 1 октября жители округа могут беспрепятственно пользоваться остановкой. В это время многие ездят в деревню на свои дачные участки», – сказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Она пояснила, что оплатить проезд можно будет всеми видами карт: соцкартой жителя Подмосковья, банковской, «Тройкой», «Стрелкой» всех видов.

Ранее жителям деревни Аладьино приходилось пользоваться услугами такси или идти пешком 3 км до ближайшей остановки «Волохово».

С начала года пассажиры совершили более 13 тыс. поездок на данном маршруте.

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