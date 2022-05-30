РИАМО - 30 мая. В России стало на четыре города-миллионника больше – список пополнили Краснодар, Пермь, Красноярск и Воронеж, сообщает Газета.ru.

Таковы предварительные данные Всероссийской переписи населения 2021 года от Росстата.

Теперь на территории России находятся 16 городов, численность населения которых превышает 1 млн человек. Всего в этих городах проживает почти 36 млн человек.

Согласно данным переписи 2010 года, в список городов с населением 1 млн человек входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, а также Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Санкт-Петербург и Челябинск.

В Росстате также подчеркнули, что численность населения в РФ выросла: на сегодня постоянно проживают в стране около 147,2 млн человек.

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