РИАМО - 30 мая. Рабочие в рамках текущего ремонта московских дорог обновили свыше 3 млн кв. м асфальтобетонных покрытий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства стартовал в конце апреля», - сказал Бирюков.

Он добавил, что рабочие проводят ремонт преимущественно по ночам, когда на городских дорогах низкий трафик.

По его словам, одна из задач проводимого на московских дорогах ремонта – убрать колейность, образовавшуюся из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной аварий.

В мегаполисе уже отремонтировали 54 объекта дорожного хозяйства. Среди них шоссе Энтузиастов, участок Волоколамского шоссе от МКАД до горнолыжного комплекса «Снеж.ком», ряд участков МКАД и Третьего транспортного кольца.

На сегодняшний день ремонт ведется на 52 объектах, в том числе на Ярославском и Рублевском шоссе, улице Народного Ополчения, Рязанском проспекте, проспекте Мира.

«В этом году планируем обновить все участки Бульварного кольца, Кремлевское кольцо от Боровицкой до Старой площади, Ленинский и Комсомольский проспекты, улицы Новая Басманная, Бакунинская», - уточнил вице-мэр.

Он отметил, что все работы по ремонту городских дорог планируется завершить в октябре.

Бирюков рассказал, что после окончания укладки асфальтобетонного покрытия на дорожное полотно наносят разметку, которая разделяет транспортные потоки, через 10 дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии и т. д.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.