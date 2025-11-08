У убитого в ОАЭ криптобизнесмена есть в РФ долги более чем на 6,4 млн рублей

У убитого в ОАЭ криптобизнесмена Романа Новака есть в России долги более чем на 6,4 млн рублей, сообщает ТАСС .

«Долги Новака превышают 6,4 млн рублей, часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением», — сообщили в правоохранительных органах.

В отношении Новака открыты девять исполнительных производств.

В ОАЭ произошло жестокое убийство известного криптомошенника Романа Новака и его супруги Анны.

Ранее, 7 ноября, в Санкт-Петербурге трое подозреваемых по данному делу были помещены под стражу до 28 декабря.

Роман Новак ранее неоднократно попадал в СМИ и отчеты правоохранительных органов. В частности, сообщалось, что он скрылся с 500 миллионами долларов, полученными от инвесторов на развитие своего бизнеса.

