В Петербурге суд арестовал троих подозреваемых в убийстве «друга Дурова»

Обвиняемые в расправе над криптомиллионером, который называл себя «другом Дурова», Романом Новаком и его супругой доставлены из-за границы в Санкт-Петербург. Суд принял решение арестовать их на два месяца, сообщает Telegram-канал «112» .

В Петербурге решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ни Константин Ш., ни Юрий Ш., ни Владимир Д. не согласны с предъявленным им обвинением в совершении тяжкого преступления на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Свою вину все трое мужчин отрицают.

Известно, что Константин Ш. ранее был осужден и провел в местах лишения свободы 15 лет за распространение наркотиков.

Ранее ФСИН опроверг информацию о том, что экс-сотрудник ведомства имеет какое-либо отношение к убийству криптобизнесмена и его жены. Также сообщалось, что по делу об убийстве Новака вместе с женой задержаны семь человек.

