Задержаны 7 человек: в Петербурге расследуют убийство «друга Дурова»

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об исчезновении и убийстве «друга Дурова» — криптомиллионера Романа Новака и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «Бриф24» .

Правоохранительные органы уже задержали семерых подозреваемых. Среди них четверо, предположительно, исполняли роль посредников: они занимались арендой транспортного средства и жилья, приобретением оружия, а также организацией встреч жертв с лицами, представлявшимися «инвесторами».

Следует напомнить, что Новак и его жена перестали отвечать на звонки 4 октября. В тот момент, согласно имеющимся сведениям, криптомиллионер находился в Кейптауне, Южно-Африканская Республика. Впоследствии выяснилось, что они были похищены.

По информации следствия, преступники заманили супружескую пару на арендованную виллу, расположенную в городе Хатта. Там они стали требовать у супругов доступ к криптокошельку Новака в обмен на их освобождение. Однако, убедившись в отсутствии средств на криптокошельке, злоумышленники приняли решение лишить пару жизни.

Предварительно установлено, что останки погибших были расчленены и выброшены в мусорные контейнеры, расположенные вблизи местного торгового комплекса.

