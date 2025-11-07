ФСИН отрицает причастность своего экс-работника к убийству трейдера Новака в ОАЭ

Выложенные в средствах массовой информации сообщения о причастности якобы бывшего работника уголовно-исполнительной систем к убийству в Объединенных Арабских Эмиратах не соответствует действительности. Он там не работал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН РФ.

«Указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на почти месяц петербургский суд отправил в изолятор якобы бывшего оперативника Константина Ш. по делу об убийстве криптотрейдера, «друга Павла Дурова» Романа Новака и его жены Анны. В суд вскоре могут прибыть еще два предполагаемых исполнителя убийства — Юрий Ш. и Владимир Д.

Новака с женой убили и расчленили в ОАЭ. Криптотрейдер, предположительно, мог обмануть инвесторов из разных государств на 500 млн долларов. После этого он покинул РФ и скрылся. Криптотрейдер заявлял, что якобы является «другом Павла Дурова».

