Бывшего оперативника обвинили в убийстве криптотрейдера Новака и его супруги

На практически месяц петербургский суд отправил в изолятор экс-оперативника Константина Ш. по делу об убийстве криптотрейдера, «друга Павла Дурова» Романа Новака и его супруги Анны. Мужчина не признал вину, сообщает « Фонтанка ».

О решении суда рассказала объединенная пресс-служба. Журналистов, которые сидели в коридоре, не пустили в зал. Заседание проходило в закрытом режиме.

Константин Ш. не признал вину и попросил не арестовывать его. Однако судья не прислушался.

Помимо бывшего оперативника, в суде ожидают еще двоих возможных исполнителей убийства — Юрия Ш. и Владимира Д. Их и Константина Ш. считают организаторами и исполнителями преступления в отношении Новака и его супруги Анны.

По предварительным данным, в начале прошлого месяца пару пригласили на арендованную виллу в Дубае. Исполнители, предположительно, предлагали обсудить вопрос инвестирования.

Вымогатели думали, что у Новака есть большое количество денег в криптовалюте. Однако получить средства не удалось.

В результате Романа и Анну убили. Трупы разделили на части и разбросали по мусорным бакам в радиусе нескольких десятков километров. Тела нашли уборщики.

Утром 7 ноября сообщалось, что в ОАЭ убили «друга Дурова», криптотрейдера Романа Новака и его жену Анну. До этого их похитили с целью получить огромный выкуп.

Смартфон Новака с 4 октября не подавал сигнал. Его якобы нашли в Южно-Африканской Республике. Родственники не могли связаться с семьей на протяжении месяца. Потом стало известно, что Роман и Анна были похищены.

Правоохранители провели задержание возможных преступников. Выяснилось, что это были граждане РФ.

Новак, предположительно, мог обмануть инвесторов из разных стран на 500 млн долларов. Затем он покинул РФ и скрылся. Пострадали в том числе бизнесмены из Китая и стран Ближнего Востока. Новак уверял инвесторов, что является «другом Павла Дурова».

