В ОАЭ зверски убили «друга Дурова» Романа Новака вместе с супругой Анной

В Объединенных Арабских Эмиратах убили «друга Дурова», криптотрейдера Романа Новака вместе с супругой Анной. До этого их похитили, чтобы получить за освобождение выкуп, сообщает SHOT .

Близкие пары не могли связаться с ней на протяжении почти месяца.

Телефон Новака с 4 октября не подавал сигнал. Тогда его обнаружили в Южно-Африканской Республике. Затем стало известно, что Романа и Анну похитили.

За освобождение пары просили огромный выкуп. Однако найти материальные средства не смогли.

После этого Романа и Анну убили. Возможных преступников задержали. Ими оказались граждане России. В ближайшее время их могут отправить в Санкт-Петербург.

По некоторой информации, Роман Новак мог обмануть инвесторов из разных государств на сумму примерно 500 млн долларов. После этого он уехал из России за рубеж и скрылся.

Пострадали в том числе предприниматели из КНР и государств Ближнего Востока. Новак говорил, что он «друг Павла Дурова».

Как пишет 112, похитители жестоко расправились с супружеской парой.

