В Дагестане подтвердили гибель сотрудников КЭМЗ при крушении вертолета Ка-226

Сотрудники Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) погибли при крушении вертолета в Дагестане, сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов в своем Telegram-канале .

«В результате катастрофы погибли пять человек, среди них — сотрудники предприятия», — сообщил он.

По его словам, еще двое людей находятся в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.

Ка-226 начал дымиться над дагестанским поселком Ачи-Су. По словам очевидцев, они видели, как вертолет кружил в небе и искал место для посадки. После этого борт упал на жилой дом, в котором в тот момент не было людей.

Воздушное судно направлялось из Кизляра в Изербаш.

Ранее появилось первое видео с места падения вертолета в Дагестане.

