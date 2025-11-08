Песков: Кремль своевременно объявит дату прямой линии Путина

«Официально дату сообщим своевременно», — отметил он.

По сложившейся традиции, мероприятие может состоятся в конце декабря, оно будет объединено с большой пресс-конференцией. В 2024 году прямая линия продолжалась 4 часа 27 минут и состоялась 19 декабря.

Формат «Прямой линии с Владимиром Путиным», когда президент отвечает на вопросы граждан, проводится с 2001 года.

За это время были лишь несколько исключений: в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах мероприятие не проводилось в привычном формате, а с 2023 года его решили объединять с ежегодной пресс-конференцией.

