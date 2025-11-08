У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 14 афтершоков

У берегов Камчатки за минувшие сутки 14 афтершоков магнитудой до 5,3, в том числе один ощущаемый, сообщили в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале .

«За сутки произошло 14 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков — от 3,5 до 5,3. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок», — говорится в сообщении.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

