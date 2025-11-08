США поставят в Венгрию ядерное топливо на 114 млн долларов

Контракт на поставку американского ядерного топлива в Венгрию оценивается в 114 млн долларов, сообщает РИА Новости .

«На сегодняшней встрече премьер-министр (Венгрии Виктор) Орбан объявил о соглашении с американской компанией Westinghouse о поставках американского ядерного топлива для венгерской АЭС „Пакш I“, — говорится в сообщении.

7 ноября американский президент Дональд Трамп в Белом доме встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время этих переговоров он заявил, что конфликт на Украине завершится в недалеком будущем.

Трамп также заявил, что видит, как конфликт повлиял на Украину, которая потеряла в том числе в территориях.

Ранее американский лидер допустил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным все-таки может состояться в Будапеште.

