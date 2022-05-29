РИАМО - 29 мая. Депутат Госдумы, член Генсовета партии «Едина Россия» Роман Терюшков прокомментировал активность избирателей, а также дал оценку кандидатам предварительного голосования, сообщает пресс-служба Люберецкого отделения партии.

«Из 124 тыс. жителей Подмосковья, зарегистрировавшихся на pg.er.ru, проголосовали порядка 82%. Интерес к партийным выборам избиратели демонстрировали с самого их старта 23 мая», - сказал Терюшков.

Он отметил, что по состоянию на 16:00 воскресенья проголосовали более 102 тыс. избирателей.

Депутат подчеркнул, что на местах в органах исполнительной и законодателей власти должны появляться новые менеджеры и управленцы, которые следуют традиционным ценностям.

«В основе должны быть люди, которые знают историю, понимают, что главное для русской души, что такое русский мир, его культура и ценности. Сегодня мы переживаем сложные времена, перед нашей страной стоит глобальный вызов, требующий серьезного вовлечения новых думающих людей», - резюмировал Терюшков.

Предварительное голосование «Единой России» завершится в 20:00 в воскресенье по московскому времени. Его победители представят партию на осенних выборах.

В ряде муниципалитетов Подмосковья в сентябре состоятся выборы и довыборы в местные советы депутатов, а также в Московскую областную думу. В Люберцах избиратели определят состав 2-го созыва совета депутатов городского округа.

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