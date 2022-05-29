РИАМО - 29 мая. Комитет по конкурентной политике Подмосковья/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Луховицы проводят торги по аренде земельного участка сельхозназначения в селе Нижне-Маслово, сообщает пресс-служба комитета.

Площадь участка составляет 141,529 кв. м. Он предназначается для ведения животноводства. Начальная цена лота - 22 590 рублей за год. Арендовать земельный участок предлагается на 5 лет.

Основными преимуществами с/х земли является их целевое использование, в том числе и для извлечения прибыли.

Участок в селе Нижне-Маслово имеет удобную локацию – он находится в зеленой зоне вдали от производств. Ближайшее окружение объекта составляют незастроенные земельные участки, лесные территории. В 6 км от участка есть выезд на трассу М-5 «Урал».

Фермеры или крупные сельхозпроизводители смогут заниматься там разведением с/х животных и производством продукции животноводства. Здесь также возможно построить здания и использовать их для хранения и переработки сельхозпродукции.

Заявки на торги принимаются до 23 июня 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 21000004710000000309). Аукцион пройдет 27 июня.

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