сегодня в 12:52

Валерия Скапровская из Подмосковья завоевала серебро на чемпионате по тхэквондо в ОАЭ

Спортсменка из Московской области Валерия Скапровская заняла второе место на 13-м международном открытом чемпионате по тхэквондо Fujairah Open в ОАЭ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Валерия Скапровская, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и УОР №1 (Краснознаменск), стала серебряным призером турнира Fujairah Open среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 1 по 5 февраля 2026 года в городе Фуджейра (ОАЭ) на базе спортивного комплекса «Заид Спорт Сити».

Скапровская выступала в весовой категории до 67 кг и показала уверенную борьбу, уступив только спортсменке из Греции, которая заняла первое место. Бронзовые награды получили участницы из Египта и Республики Мали.

Турнир Fujairah Open имеет высокий международный статус G2 и собрал более 2000 спортсменов из разных стран, предоставив участникам возможность заработать рейтинговые очки WT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.