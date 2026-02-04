Жители Подмосковья подали 2 тыс онлайн-заявок на зубопротезирование в январе 2026 г

В январе 2026 года жители Подмосковья подали более 2 тысяч электронных заявлений на получение справки для бесплатного зубопротезирования, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года жители Московской области активно пользуются электронной услугой по получению справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование. За январь было подано свыше 2 тысяч онлайн-заявок.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, жители предпенсионного возраста с учетом доходов и другие льготные категории, зарегистрированные в регионе.

Оформить справку можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Для этого необходимо посетить стоматолога и подать заявку на региональном портале. После рассмотрения заявления специалисты ставят заявителя на учет, и услуга предоставляется в порядке очереди.

Услуга бесплатна, решение поступает в личный кабинет на портале в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.