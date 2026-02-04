В Подмосковье стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии для школьников

В Подмосковье началась Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для учеников 1–11 классов. Олимпиада проходит на платформе Учи.ру и продлится до 2 марта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии стартовала для школьников Подмосковья. Мероприятие проводится на образовательной платформе Учи.ру в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что олимпиада является важным событием для экологического просвещения. По его словам, участие поможет школьникам не только проверить знания, но и сформировать ответственное отношение к окружающей среде.

Олимпиада продлится до 2 марта. Все участники получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результатов, а преподаватели — благодарственные письма. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Учи.ру или войти с действующими данными. Специальных знаний сверх школьной программы не требуется, особое внимание уделено теме личного вклада в экологическое благополучие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.