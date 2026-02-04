Дорожники отремонтировали знаки в девяти округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили и отремонтировали дорожные знаки на региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Московской области в рамках зимнего содержания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Знаки обновили на пяти городских дорогах: Тарасовской улице в Королеве, Московской улице в Чехове, улице Софьи Петровской в Егорьевске, улице Калинина в Лотошине и улице Михеенко в Хотькове Сергиево-Посадского округа.

В малых населенных пунктах восстановительные работы провели на Осташковском шоссе в деревне Подрезово городского округа Мытищи, а также на дорогах в деревне Калицыно Лотошинского округа, деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа, деревне Борзые Истринского округа и деревне Тростники Ступинского округа.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах продолжаются. Специалисты регулярно обследуют дороги и проводят необходимый ремонт элементов дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и остановкам общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.