РИАМО - 29 мая. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений Московской области реализует на торгах земельный участок в рабочем поселке Деденево Дмитровского городского округа для размещения и эксплуатации объектов дорожного сервиса, сообщает пресс-служба комитета.

На торги выставлен земельный участок площадью 5188 кв. м. Начальная ежегодная арендная плата за него составляет 1 088 042,92 руб. Срок аренды – 13 лет и 2 месяца.

Объект расположен вблизи трассы федерального значения А-104 Москва - Дубна, с которой в 3,6 км от земельного участка есть выезд на Московское малое кольцо. В 25 км от объекта проходит Московское большое кольцо и ЦКАД. В 1,3 км находится остановка общественного транспорта.

Учитывая эти факторы, бизнес в сфере придорожного сервиса в Дмитровском округе будет актуальным и прибыльным.

Арендатор сможет построить на участке не только заправку, но и автосервис, автомобильную мойку, а также мотель или магазин сопутствующей торговли. Площадь участка свободно позволяет разместить эти объекты.

Заявки на аукцион принимаются до 4 июля 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 75758). Аукцион состоится 6 июля.

Ознакомиться с документацией и характеристиками других земельных участков, предлагаемых в аренду, можно на портале ЕАСУЗ.

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