Ученый рассказал, когда магнитные бури могут нарушить работу техники

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович сообщил, что магнитные бури класса G1–G2 практически не влияют на здоровье людей и работу техники, однако при усилении до G3 возможны перебои в работе спутников и электросетей, сообщает «Вечерняя Москва» .

На Земле началась магнитная буря, которая по классификации сейчас относится к классу G1. По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, такие бури обычно не ощущаются и не представляют опасности для людей и инфраструктуры.

Петрукович пояснил, что магнитные бури любого класса имеют планетарный масштаб и их влияние заметно по всей Земле. Однако только при усилении до классов G2–G3 возможны перебои в работе спутников, радиосвязи, геолокации и протяженных электросетей. В редких случаях сильные возмущения могут вызвать сложности при посадке самолетов из-за помех в навигационных сигналах.

«Не стоит бояться, сейчас пилоты обучены посадке даже при сильных магнитных бурях. Технические установки, как правило, готовы к их влиянию, поэтому глобальных нарушений быть не должно», — отметил ученый.

Эксперт добавил, что для здоровья людей магнитные бури класса G1–G2 практически не ощутимы. Недомогания могут возникнуть только у людей с хроническими заболеваниями при бурях класса G3, а слабые возмущения человек не заметит без специальных приборов.

Также впервые за 12 лет вблизи Земли был зафиксирован радиационный шторм, когда поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. Специалисты продолжают наблюдение за этим явлением.

