РИАМО - 29 мая. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на территории Подмосковья по 26 июня проводится антинаркотический месячник, сообщается на сайте Антинаркотической комиссии в регионе.

Целью данного мероприятия является повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Также месячник направлен на формирование активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных веществ и организацию комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью, повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющими борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Употребление спиртного, табачных изделий и наркотиков особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.

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