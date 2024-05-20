Более 160 различных вещей оставили пассажиры Подмосковья в поездах ЦППК

Свыше 160 различных вещей оставили пассажиры в вагонах поездов ЦППК в периоды майских праздников и между ними. Забывали чаще всего в составах Казанского, Курского, Рижского и Белорусского направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Всего с 27 апреля по 12 мая пассажиры оставили в поездах ЦППК 166 личных вещей. Самые распространенные — сумки, чемоданы и рюкзаки. Часто забывали и электронные гаджеты, в основном — беспроводные наушники. В число нестандартных находок попали садовые грабли, садовый шланг и зимний пуховик.

Некоторые вещи удается вернуть в тот же день — обнаружив пропажу, нужно сразу обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Пассажирам, забывшим свои вещи на маршрутах МЦД, нужно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт».

Компания настоятельно просит быть внимательнее к личным вещами и всегда проверять их при выходе из вагона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.