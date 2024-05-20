Как выбрать ипотеку на строительство частного жилого дома
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В чем состоят особенности и нюансы ипотеки на строительство частного дома, РИАМО рассказал руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.
Почему ипотека на строительство дома отличается от ипотеки на покупку готового жилья
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Строительство дома с точки зрения банка более рисковый процесс, чем покупка готового жилья. В ходе строительства могут возникнуть разные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть заранее. Введенную в эксплуатацию жилую недвижимость проще проанализировать на предмет различных рисков, в случае же со строительством сложнее. По этой причине ипотека на строительство отличается по условиям.
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Специфика ипотеки на строительство дома: льготные и рыночные программы
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Чаще всего у ипотеки на строительство выше первоначальный взнос. Однако нужно помнить, что в рамках ипотечного кредитования на строительство домов есть государственные программы, где в нормативных актах уже определены все существенные условия — требования к заемщикам, ограничения по процентной ставке, сроки, требования к местности строительства и др. Таких программ несколько, направлены они на обеспечение жильем семей, подходят под разные категории потенциальных заемщиков. Например, программы сельской ипотеки, льготная ипотека на строительство дома, есть программы для молодых семей, где заемщикам должно быть не более 35 лет, а также IT, дальневосточная и арктическая.
«При твердом намерении построить дом за счет привлеченных кредитных средств первым делом стоит проверить, не подходит ли ваша семья под действие государственной программы», — подчеркивает Соловых.
Условия, которые предлагаются в рамках государственных программ, зачастую более выгодные, чем рассмотрение индивидуальных заявок конкретного заемщика банками. Это связано с тем, что условия таких программ четко прописаны в нормативных актах, то есть заемщик заранее понимает, что от него требуется.
Банки, участвующие в государственных программах, как правило, более финансово устойчивые. Поэтому нормативная зарегулированность таких программ — положительный момент и для заемщика, и для кредитора.
«И только удостоверившись, что вы не подходите под действие никакой госпрограммы по ипотечному кредитованию строительства дома, можно искать варианты по подаче заявок в индивидуальном порядке», — рекомендует эксперт.
В последнем случае конкретные условия будут решаться непосредственно банком после оценки финансового состояния и кредитной истории заявителей. Здесь процедуры не сильно отличаются от рассмотрения заявок по обычной ипотеке.
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Главная особенность ипотеки на строительство загородного дома
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Главная особенность этого типа ипотеки в том, что при строительстве важны два объекта — не только дом, но и земельный участок. Поэтому условия ипотеки на строительство обязательно будут затрагивать следующий вопрос: выдаются ли деньги только на строительство дома или и на приобретение земельного участка тоже (в зависимости от того, есть ли у потенциального заемщика права на землю, на которой планируется строительство).
«Некоторые банки оформляют ипотеку на строительство только при условии владения заемщиком землей на праве собственности, но есть и такие, кто финансирует и покупку земли, и этот нюанс нужно учитывать. Программы зачастую предусматривают выдачу денег исключительно на строительство одного конкретного объекта (при условии, что заемщик самостоятельно решает вопросы с владением земельным участком). То есть нельзя будет на полученные деньги построить не только дом, но и хозяйственные помещения, гаражи и т. д.», — объясняет Соловых.
Нюансы и «подводные камни» ипотечного кредитования на строительство домов
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Строительство дома зачастую это глобальный и важный шаг для семьи, поэтому в ипотечных правоотношениях с банком должны быть четко определены статусы заемщиков, созаемщиков, поручителей и т. д. Это, как правило, сложные по структуре сделки, поскольку землей может владеть один член семьи, например, а заемщиком выступать другой. Поэтому заранее нужно продумать структуру сделки, особенно, если в семье есть дети, подчеркивает эксперт.
Условия ипотеки также могут отличаться в зависимости от выбранного способа строительства — своими силами или «руками» привлеченных подрядчиков. Каждый банк определяет условия выдачи кредита самостоятельно, в том числе, может предъявлять отдельные требования к подрядной организации, если такой вид строительства вообще допускается ипотечной программой.
«Кроме того, зачастую сметная стоимость строительства оказывается ниже реальных затрат. Сложно просчитать заранее стоимость всех материалов в условиях нестабильности цен. Поэтому обязательно нужно трезво оценить свои финансовые возможности на случай увеличения фактических затрат на возведение дома», — резюмирует Соловых.