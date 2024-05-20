Как выбрать ипотеку на строительство частного жилого дома

Строительство дома с точки зрения банка более рисковый процесс, чем покупка готового жилья. В ходе строительства могут возникнуть разные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть заранее. Введенную в эксплуатацию жилую недвижимость проще проанализировать на предмет различных рисков, в случае же со строительством сложнее. По этой причине ипотека на строительство отличается по условиям.

Специфика ипотеки на строительство дома: льготные и рыночные программы

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Чаще всего у ипотеки на строительство выше первоначальный взнос. Однако нужно помнить, что в рамках ипотечного кредитования на строительство домов есть государственные программы, где в нормативных актах уже определены все существенные условия — требования к заемщикам, ограничения по процентной ставке, сроки, требования к местности строительства и др. Таких программ несколько, направлены они на обеспечение жильем семей, подходят под разные категории потенциальных заемщиков. Например, программы сельской ипотеки, льготная ипотека на строительство дома, есть программы для молодых семей, где заемщикам должно быть не более 35 лет, а также IT, дальневосточная и арктическая.

«При твердом намерении построить дом за счет привлеченных кредитных средств первым делом стоит проверить, не подходит ли ваша семья под действие государственной программы», — подчеркивает Соловых.

Условия, которые предлагаются в рамках государственных программ, зачастую более выгодные, чем рассмотрение индивидуальных заявок конкретного заемщика банками. Это связано с тем, что условия таких программ четко прописаны в нормативных актах, то есть заемщик заранее понимает, что от него требуется.

Банки, участвующие в государственных программах, как правило, более финансово устойчивые. Поэтому нормативная зарегулированность таких программ — положительный момент и для заемщика, и для кредитора.

«И только удостоверившись, что вы не подходите под действие никакой госпрограммы по ипотечному кредитованию строительства дома, можно искать варианты по подаче заявок в индивидуальном порядке», — рекомендует эксперт.

В последнем случае конкретные условия будут решаться непосредственно банком после оценки финансового состояния и кредитной истории заявителей. Здесь процедуры не сильно отличаются от рассмотрения заявок по обычной ипотеке.

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