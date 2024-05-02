Досрочное погашение ипотеки: когда это выгодно и как можно рассчитаться с банком
Фото - © osaba/Freepik.com
Каким бывает досрочное погашение ипотеки и какую выгоду получает заемщик, читайте в материале РИАМО.
Когда выгодно погашать ипотеку досрочно
Фото - © Freepik.com
Ипотеку можно погасить досрочно либо полностью, либо частично. Об этом нужно предупредить банк не менее чем за 30 дней до даты платежа, если в кредитном договоре не указан меньший срок оповещения.
Большинство банков оформляют клиентам ипотеку с аннуитетными выплатами, то есть не меняющимися на протяжении всего периода кредитования. При такой схеме в первое время большую часть ежемесячных платежей составляют проценты, а меньшую — основная сумма. Поэтому выгоднее всего гасить ипотеку досрочно в первые годы кредита, пока проценты еще не выплачены. Так можно уменьшить переплату.
Если же это делать ближе к концу срока ипотеки, то выгода будет меньшей, поскольку большую часть взносов будет составлять тело кредита, а меньшую — проценты.
Однако перед тем, как принять решение погасить ипотеку досрочно, нужно убедиться в том, что это не сделает кредит дороже.
Варианты досрочного погашения ипотеки
Фото - © xb100/Freepik.com
Существует несколько вариантов досрочного погашения ипотечного кредита.
Досрочное погашение с сокращением срока
Это самый выгодный способ досрочного погашения ипотеки, позволяющий уменьшить переплату. При сокращении срока в сумме ежемесячного платежа увеличивается часть, которая идет на погашение основного долга, и уменьшаются проценты.
Досрочное погашение с уменьшением платежей
Оплатив часть кредита досрочно, можно также уменьшить ежемесячный платеж, сохранив при этом прежний срок погашения. В этом случае большая часть платежа пойдет на выплату процентов, а меньшая — на основной долг.
Комбинированный вариант
Еще один способ — сочетать оба варианта: чередовать сокращение срока и размера платежа. Можно внести единоразово большую сумму и тем самым уменьшить размер ежемесячного платежа, но при этом продолжать выплачивать полную сумму, установленную прежде. Эта переплата будет своего рода досрочным погашением, за счет чего можно сократить срок ипотеки.
Досрочное погашение за счет материнского капитала
При досрочном погашении ипотеки за счет материнского капитала можно уменьшить только сумму ежемесячного платежа (сократить срок кредита нельзя).
Для этого нужно написать заявление в банк и уведомить Социальный фонд. СФР рассмотрит заявление, проверит нужные документы и переведет деньги в размере остатка материнского капитала в банк, выдавший кредит.
Возвращается ли страховка при досрочном погашении ипотеки
Фото - © katemangostar/Freepik.com
Если заемщик досрочно погашает ипотеку, ему частично вернут сумму, уплаченную в качестве страхового взноса. Если досрочное погашение происходит в начале года, заемщику возвращается большая часть от страховки, а если в конце года — то меньшая.
При этом страховая компания вычитает из возвращаемой суммы примерно 25%, потраченные на обслуживание страхового договора (оформление документов, зарплату сотрудникам, отчисления банку и т. д.).
Как погасить ипотеку досрочно
Фото - © Freepik.com
Выбрать дату
Выгоднее всего досрочно гасить ипотеку в дату внесения ежемесячного платежа.
Внести сумму на счет
Перечислять деньги нужно именно на тот счет, с которого выплачивается кредит. При этом важно не забыть внести ежемесячный взнос.
Сообщить в банк о досрочном погашении
Для этого нужно выбрать опцию «Досрочное погашение» в мобильном приложении банка (если есть) или подать заявление в отделение банка лично.
Плюсы и минусы досрочного погашения ипотеки
Фото - © Adobe Stock
Плюс досрочного погашения ипотеки очевиден. Это уменьшение переплаты или размера ежемесячного платежа, а значит, снижение финансовой нагрузки заемщика.
Однако у досрочного погашения ипотеки есть и свои минусы. В первую очередь это риск неправильно рассчитать свои возможности, потратив значительную часть сбережений на досрочное погашение части кредита, и остаться без средств на погашение последующих платежей.
Также не стоит забывать, что досрочное закрытие снижает сумму налогового вычета по ипотеке по итогам года, поскольку размер вычета зависит от суммы фактически уплаченных процентов за ипотеку, которые уменьшаются при погашении.