Досрочное погашение ипотеки: когда это выгодно и как можно рассчитаться с банком

Когда выгодно погашать ипотеку досрочно

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Ипотеку можно погасить досрочно либо полностью, либо частично. Об этом нужно предупредить банк не менее чем за 30 дней до даты платежа, если в кредитном договоре не указан меньший срок оповещения.

Большинство банков оформляют клиентам ипотеку с аннуитетными выплатами, то есть не меняющимися на протяжении всего периода кредитования. При такой схеме в первое время большую часть ежемесячных платежей составляют проценты, а меньшую — основная сумма. Поэтому выгоднее всего гасить ипотеку досрочно в первые годы кредита, пока проценты еще не выплачены. Так можно уменьшить переплату.

Если же это делать ближе к концу срока ипотеки, то выгода будет меньшей, поскольку большую часть взносов будет составлять тело кредита, а меньшую — проценты.

Однако перед тем, как принять решение погасить ипотеку досрочно, нужно убедиться в том, что это не сделает кредит дороже.