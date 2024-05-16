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Льготная ипотека на вторичном рынке жилья: кто может ее оформить и на каких условиях

Шпаргалки

Фото - © Медиасток.рф

По каким льготным программам сейчас можно взять ипотеку на вторичное жилье, читайте в материале РИАМО.

Сельская ипотека

Фото - © Медиасток.рф

Сельская ипотека — это льготный кредит, который дают на покупку или строительство жилья в сельской местности.

Программа действует во всех регионах России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

На что можно потратить сельскую ипотеку:

  • покупку готового или строящегося дома у застройщика;
  • покупку дома с земельным участком на вторичном рынке (такой дом должен построен не более трех лет назад, если приобретен у ИП и юрлица, и не старше пяти лет, если его продает физлицо);
  • покупку дома блокированной застройки, в том числе с земельным участком;
  • покупку жилья в многоквартирном доме, если не выше пяти этаже на территории опорного населенного пункта (расположен за городом);
  • строительство дома по договору подряда;
  • строительство жилья своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей.

Кто можно взять сельскую ипотеку:

Сельскую ипотеку может получить гражданин РФ возрастом от 21 до 65 лет, имеющий постоянную или временную регистрацию в России. При этом покупать жилье по льготному кредиту можно в любом российском регионе, вне зависимости от прописки. Требований к семейному положению и социальному статусу нет.

Условия сельской ипотеки:

  • максимальная сумма — 6 млн рублей;
  • ставка — от 0,1% до 3% (по ставке 0,1% можно купить жилье на приграничных территориях);
  • оформить сельскую ипотеку можно на срок до 25 лет;
  • первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

Дальневосточная ипотека

г. Горно-Алтайск

Фото - © г. Горно-Алтайск/Unsplash.com

Дальневосточная ипотека — это государственная программа поддержки жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), направленная на улучшение жилищных условий.

Действует на территории 11 субъектов ДФО: в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской областях и Чукотском автономном округе.

Кто может оформить Дальневосточную ипотеку:

  • молодые семьи — супруги не старше 35 лет с российским гражданством;
  • одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими 19 лет;
  • участники программы «Дальневосточный гектар»;
  • участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток (с сентября 2020 года);
  • работники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;
  • граждане России — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа;
  • работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в ДФО или сухопутных территорий Арктической зоны России.

При этом необязательно проживать на Дальнем Востоке. Но после покупки жилья в нем необходимо зарегистрироваться.

На что можно потратить Дальневосточную ипотеку:

  • покупку первичного и вторичного жилья в сельской местности;
  • покупку квартиры в новостройке в городе;
  • строительство дома или покупку земельного участка (для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства).

Условия Дальневосточной ипотеки:

  • максимальная сумма кредита — 6 млн рублей (при покупке квартиры общей площадью от 60 кв. м — 9 млн рублей);
  • ставка — 2%;
  • максимальный срок — 20 лет;
  • первоначальный взнос — от 20%.

Арктическая ипотека

г. Мурманск

Фото - © г. Мурманск/Unsplash.com

Арктическая ипотека — это государственная программа поддержки жилищного кредитования, реализуемая министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках программы «Арктическая ипотека» можно приобрести жилье в следующих регионах:

  • Мурманской области;
  • Архангельской области;
  • Красноярском крае;
  • Республике Коми;
  • Республике Карелия;
  • Ненецком автономном округе;
  • Ямало-Ненецком автономном округе.

Кто может получить арктическую ипотеку:

  • супруги не старше 36 лет;
  • заемщики не старше 36 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 19 лет;
  • родитель, воспитывающий самостоятельно одного и более детей младше 19 лет;
  • специалисты приоритетных отраслей развития, заключившие контракты на постоянную работу в регионе по одной из действующих региональных программ развития: «Арктический гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;
  • медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет, проработавшие в городе или поселке Арктики более пяти лет;
  • переселенцы из Украины, проживающие в Дальневосточном регионе.

Условия Арктической ипотеки:

  • максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей.
  • ставка — 2%.
  • максимальный срок погашения — 20 лет;
  • первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

В поселках и сельской местности получить льготный кредит можно как на первичную, так и на вторичную недвижимость, а в крупных городах — только на новостройки.

Военная ипотека

Фото - © Медиасток.рф

Военная ипотека — это программа обеспечения военнослужащих жильем.

Для того чтобы получить военную ипотеку, офицеры или контрактники сначала должны стать участниками накопительно-ипотечной системы (НИС), подав соответствующее заявление. После одобрения участнику будет открыт счет, на который государство ежегодно перечисляет накопительный взнос.

По военной ипотеке можно купить квартиру, частный жилой дом с земельным участком или таунхаус, участвовать в долевом строительстве. Приобрести землю и построить на ней дом могут военнослужащие с выслугой от 20 лет.

Включаются в НИС в обязательном порядке:

  • офицеры, призванные на военную службу из запаса или добровольно поступившие на службу из запаса (первый контракт нужно заключить после 1 января 2005 года);
  • военнослужащие, получившие военное образование и получившие звание офицера после 1 января 2005 года;
  • прапорщики и мичманы, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года и прослужившие по контракту не менее трех лет;
  • военные, служащие по контракту и получившие звание офицера после 1 января 2008 года.

Кто может добровольно принять участие в военной ипотеке:

  • сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года;
  • мичманы и прапорщики, отслужившие более трех лет до 1 января 2005 года;
  • лица, окончившие военные вузы после 1 января 2005 года и заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года.

Условия военной ипотеки:

  • аннуитетный график выплат (то есть равными суммами через равные промежутки времени);
  • фиксированная процентная ставка ниже рыночной;
  • срок кредита — до 20 лет;
  • возможность рефинансирования старой военной ипотеки.