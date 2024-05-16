Льготная ипотека на вторичном рынке жилья: кто может ее оформить и на каких условиях
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По каким льготным программам сейчас можно взять ипотеку на вторичное жилье, читайте в материале РИАМО.
Сельская ипотека
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Сельская ипотека — это льготный кредит, который дают на покупку или строительство жилья в сельской местности.
Программа действует во всех регионах России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
На что можно потратить сельскую ипотеку:
- покупку готового или строящегося дома у застройщика;
- покупку дома с земельным участком на вторичном рынке (такой дом должен построен не более трех лет назад, если приобретен у ИП и юрлица, и не старше пяти лет, если его продает физлицо);
- покупку дома блокированной застройки, в том числе с земельным участком;
- покупку жилья в многоквартирном доме, если не выше пяти этаже на территории опорного населенного пункта (расположен за городом);
- строительство дома по договору подряда;
- строительство жилья своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей.
Кто можно взять сельскую ипотеку:
Сельскую ипотеку может получить гражданин РФ возрастом от 21 до 65 лет, имеющий постоянную или временную регистрацию в России. При этом покупать жилье по льготному кредиту можно в любом российском регионе, вне зависимости от прописки. Требований к семейному положению и социальному статусу нет.
Условия сельской ипотеки:
- максимальная сумма — 6 млн рублей;
- ставка — от 0,1% до 3% (по ставке 0,1% можно купить жилье на приграничных территориях);
- оформить сельскую ипотеку можно на срок до 25 лет;
- первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.
Дальневосточная ипотека
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Дальневосточная ипотека — это государственная программа поддержки жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), направленная на улучшение жилищных условий.
Действует на территории 11 субъектов ДФО: в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской областях и Чукотском автономном округе.
Кто может оформить Дальневосточную ипотеку:
- молодые семьи — супруги не старше 35 лет с российским гражданством;
- одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими 19 лет;
- участники программы «Дальневосточный гектар»;
- участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток (с сентября 2020 года);
- работники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;
- граждане России — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа;
- работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в ДФО или сухопутных территорий Арктической зоны России.
При этом необязательно проживать на Дальнем Востоке. Но после покупки жилья в нем необходимо зарегистрироваться.
На что можно потратить Дальневосточную ипотеку:
- покупку первичного и вторичного жилья в сельской местности;
- покупку квартиры в новостройке в городе;
- строительство дома или покупку земельного участка (для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства).
Условия Дальневосточной ипотеки:
- максимальная сумма кредита — 6 млн рублей (при покупке квартиры общей площадью от 60 кв. м — 9 млн рублей);
- ставка — 2%;
- максимальный срок — 20 лет;
- первоначальный взнос — от 20%.
Арктическая ипотека
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Арктическая ипотека — это государственная программа поддержки жилищного кредитования, реализуемая министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В рамках программы «Арктическая ипотека» можно приобрести жилье в следующих регионах:
- Мурманской области;
- Архангельской области;
- Красноярском крае;
- Республике Коми;
- Республике Карелия;
- Ненецком автономном округе;
- Ямало-Ненецком автономном округе.
Кто может получить арктическую ипотеку:
- супруги не старше 36 лет;
- заемщики не старше 36 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 19 лет;
- родитель, воспитывающий самостоятельно одного и более детей младше 19 лет;
- специалисты приоритетных отраслей развития, заключившие контракты на постоянную работу в регионе по одной из действующих региональных программ развития: «Арктический гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;
- медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет, проработавшие в городе или поселке Арктики более пяти лет;
- переселенцы из Украины, проживающие в Дальневосточном регионе.
Условия Арктической ипотеки:
- максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей.
- ставка — 2%.
- максимальный срок погашения — 20 лет;
- первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.
В поселках и сельской местности получить льготный кредит можно как на первичную, так и на вторичную недвижимость, а в крупных городах — только на новостройки.
Военная ипотека
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Военная ипотека — это программа обеспечения военнослужащих жильем.
Для того чтобы получить военную ипотеку, офицеры или контрактники сначала должны стать участниками накопительно-ипотечной системы (НИС), подав соответствующее заявление. После одобрения участнику будет открыт счет, на который государство ежегодно перечисляет накопительный взнос.
По военной ипотеке можно купить квартиру, частный жилой дом с земельным участком или таунхаус, участвовать в долевом строительстве. Приобрести землю и построить на ней дом могут военнослужащие с выслугой от 20 лет.
Включаются в НИС в обязательном порядке:
- офицеры, призванные на военную службу из запаса или добровольно поступившие на службу из запаса (первый контракт нужно заключить после 1 января 2005 года);
- военнослужащие, получившие военное образование и получившие звание офицера после 1 января 2005 года;
- прапорщики и мичманы, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года и прослужившие по контракту не менее трех лет;
- военные, служащие по контракту и получившие звание офицера после 1 января 2008 года.
Кто может добровольно принять участие в военной ипотеке:
- сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года;
- мичманы и прапорщики, отслужившие более трех лет до 1 января 2005 года;
- лица, окончившие военные вузы после 1 января 2005 года и заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года.
Условия военной ипотеки:
- аннуитетный график выплат (то есть равными суммами через равные промежутки времени);
- фиксированная процентная ставка ниже рыночной;
- срок кредита — до 20 лет;
- возможность рефинансирования старой военной ипотеки.