Льготная ипотека на вторичном рынке жилья: кто может ее оформить и на каких условиях

первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

оформить сельскую ипотеку можно на срок до 25 лет;

ставка — от 0,1% до 3% (по ставке 0,1% можно купить жилье на приграничных территориях);

Сельскую ипотеку может получить гражданин РФ возрастом от 21 до 65 лет, имеющий постоянную или временную регистрацию в России. При этом покупать жилье по льготному кредиту можно в любом российском регионе, вне зависимости от прописки. Требований к семейному положению и социальному статусу нет.

покупку жилья в многоквартирном доме, если не выше пяти этаже на территории опорного населенного пункта (расположен за городом);

покупку дома блокированной застройки, в том числе с земельным участком;

покупку дома с земельным участком на вторичном рынке (такой дом должен построен не более трех лет назад, если приобретен у ИП и юрлица, и не старше пяти лет, если его продает физлицо);

Программа действует во всех регионах России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Сельская ипотека — это льготный кредит, который дают на покупку или строительство жилья в сельской местности.

максимальная сумма кредита — 6 млн рублей (при покупке квартиры общей площадью от 60 кв. м — 9 млн рублей);

строительство дома или покупку земельного участка (для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства).

При этом необязательно проживать на Дальнем Востоке. Но после покупки жилья в нем необходимо зарегистрироваться.

граждане России — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа;

работники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;

участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток (с сентября 2020 года);

одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими 19 лет;

молодые семьи — супруги не старше 35 лет с российским гражданством;

Действует на территории 11 субъектов ДФО: в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской областях и Чукотском автономном округе.

В поселках и сельской местности получить льготный кредит можно как на первичную, так и на вторичную недвижимость, а в крупных городах — только на новостройки.

первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет, проработавшие в городе или поселке Арктики более пяти лет;

специалисты приоритетных отраслей развития, заключившие контракты на постоянную работу в регионе по одной из действующих региональных программ развития: «Арктический гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;

родитель, воспитывающий самостоятельно одного и более детей младше 19 лет;

заемщики не старше 36 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 19 лет;

В рамках программы «Арктическая ипотека» можно приобрести жилье в следующих регионах:

Арктическая ипотека — это государственная программа поддержки жилищного кредитования, реализуемая министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Военная ипотека

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Военная ипотека — это программа обеспечения военнослужащих жильем.

Для того чтобы получить военную ипотеку, офицеры или контрактники сначала должны стать участниками накопительно-ипотечной системы (НИС), подав соответствующее заявление. После одобрения участнику будет открыт счет, на который государство ежегодно перечисляет накопительный взнос.

По военной ипотеке можно купить квартиру, частный жилой дом с земельным участком или таунхаус, участвовать в долевом строительстве. Приобрести землю и построить на ней дом могут военнослужащие с выслугой от 20 лет.

Включаются в НИС в обязательном порядке:

офицеры, призванные на военную службу из запаса или добровольно поступившие на службу из запаса (первый контракт нужно заключить после 1 января 2005 года);

военнослужащие, получившие военное образование и получившие звание офицера после 1 января 2005 года;

прапорщики и мичманы, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года и прослужившие по контракту не менее трех лет;

военные, служащие по контракту и получившие звание офицера после 1 января 2008 года.

Кто может добровольно принять участие в военной ипотеке:

сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года;

мичманы и прапорщики, отслужившие более трех лет до 1 января 2005 года;

лица, окончившие военные вузы после 1 января 2005 года и заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года.

Условия военной ипотеки: