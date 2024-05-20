Глава Солнечногорска поздравил с 90‑летием почетного гражданина

Почетному гражданину городского округа Солнечногорск Владимиру Залмановичу Кривулину исполнилось 90 лет. Руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с председателем совета депутатов округа Мариной Веремеенко поздравили с юбилеем Владимира Залмановича. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

С 1963 по 1987 год Владимир Залманович проходил службу на Высших офицерских курсах «Выстрел» в Солнечногорске, как офицер-переводчик и начальник спецотделения специального курса.

В период проведения олимпиады-80 руководил работой пресс-бюро Олимпийской деревни. Награжден «Почетным знаком Олимпиады». Неоднократно участвовал в международных мероприятиях в Австрии, Голландии, Корее.

С 2000 трудился в качестве директора выставочного зала и директора музея ратной и трудовой ставы «Выстрел». Являясь членом Союза журналистов России, Владимир Залманович — автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной печати на темы военно-патриотического воспитания, истории края, культуры и искусства.

«Владимира Залмановича всегда очень интересно слушать. А огромный профессиональный опыт и житейскую мудрость можно увидеть в этом человеке с первого взгляда. Желаем крепкого здоровья ему и его близким!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В 2017 году Владимиру Кривулину присвоено звание «Почетный гражданин Солнечногорского муниципального района» — за личный вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения и жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.